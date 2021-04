Ligue 1, il Lilla vince in casa del PSG. Bene il Monaco, pari Lione (Di domenica 4 aprile 2021) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. pariGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/Ligue1UberEatsLigue 1, i risultati della trentunesima giornata La trentunesima giornata di Ligue 1 è aperta dal netto successo del Monaco contro il Metz. Il Lilla riapre il discorso Scudetto andando a conquistare la vittoria in casa del PSG. Il Lione non è andato oltre l’1-1 in casa del Lens. Nella prima sfida domenicale il Montpellier non è andato oltre l’1-1 contro l’Angers. Nelle partite delle 15 vittorie ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese.GI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, i risultati della trentunesima giornata La trentunesima giornata di1 è aperta dal netto successo delcontro il Metz. Ilriapre il discorso Scudetto andando a conquistare la vittoria indel PSG. Ilnon è andato oltre l’1-1 indel Lens. Nella prima sfida domenicale il Montpellier non è andato oltre l’1-1 contro l’Angers. Nelle partite delle 15 vittorie ...

sportli26181512 : #Neymar espulso in #Psg-Lilla: che scontro con Djalo nel tunnel!: Il brasiliano è stato espulso nel finale insieme… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Psg sgonfio, #Neymar espulso: il #Lilla vince 1-0 e va in testa - ETGazzetta : #Psg sgonfio, #Neymar espulso: il #Lilla vince 1-0 e va in testa - sportli26181512 : PSG-Lilla 0-1: Una rete di David al minuto 20, segnata su assist di Ikoné, ha dato un'importante vittoria esterna a… - sportli26181512 : Ligue 1, Lilla batte e stacca il PSG: primo in classifica a +3: Nella 31° giornata del campionato francese la squad… -