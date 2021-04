Liga, Real Madrid sempre più vivo: 2-0 all’Eibar e chiaro messaggio ad Atletico e Barcellona (Di domenica 4 aprile 2021) Il Real Madrid continua a macinare risultati su risultati.I blancos negli ultimi mesi hanno dimostrato compattezza e soprattutto concretezza sia in campionato che in Champions League. Gli uomini guidati da Zinedine Zidane, in attesa delle gare di Atletico Madrid e Barcellona, hanno superato senza pochi problemi l'Eibar con il punteggio di 2-0. Le maggiori difficoltà sono state create dalla tempesta vera e propria che si è scatenata su Valdebebas, che ha rischiato di compromettere a più riprese il risultato. Tre le reti annullate per fuorigioco alle Merengues che ne riescono comunque a mettere a segno due: la prima con Asensio al 41' del primo e la seconda al 73' con Benzema che insacca di testa su cross di Vinicius. Un successo che permette al Real Madrid di portarsi a ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Ilcontinua a macinare risultati su risultati.I blancos negli ultimi mesi hanno dimostrato compattezza e soprattutto concretezza sia in campionato che in Champions League. Gli uomini guidati da Zinedine Zidane, in attesa delle gare di, hanno superato senza pochi problemi l'Eibar con il punteggio di 2-0. Le maggiori difficoltà sono state create dalla tempesta vera e propria che si è scatenata su Valdebebas, che ha rischiato di compromettere a più riprese il risultato. Tre le reti annullate per fuorigioco alle Merengues che ne riescono comunque a mettere a segno due: la prima con Asensio al 41' del primo e la seconda al 73' con Benzema che insacca di testa su cross di Vinicius. Un successo che permette aldi portarsi a ...

