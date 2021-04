Liga: il Valencia lascia il campo per insulti razzisti a Diakhaby (Di domenica 4 aprile 2021) Il Valencia lascia il campo a seguito gli insulti razzisti di Cala a Diakhaby. L’episodio è accaduto alla fine del primo tempo della sfida contro il Cadice: la partita è poi ripresa con la sostituzione del francese. Getty ImagesLa partita Cadice-Valencia è stata interrotta prima della fine del primo tempo, quando la squadra ospite ha abbandonato il campo per un presunto episodio di razzismo: Cala avrebbe infatti insultato il giocatore del Valencia, Diakhaby. Entrambi durante un contrasto di gioco erano a caccia del pallone, poi il difensore del Valencia si è totalmente estraniato dal gioco ed è andato direttamente a protestare contro l’avversario. E mentre il match proseguiva ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021) Ilila seguito glidi Cala a. L’episodio è accaduto alla fine del primo tempo della sfida contro il Cadice: la partita è poi ripresa con la sostituzione del francese. Getty ImagesLa partita Cadice-è stata interrotta prima della fine del primo tempo, quando la squadra ospite ha abbandonato ilper un presunto episodio di razzismo: Cala avrebbe infatti insultato il giocatore del. Entrambi durante un contrasto di gioco erano a caccia del pallone, poi il difensore delsi è totalmente estraniato dal gioco ed è andato direttamente a protestare contro l’avversario. E mentre il match proseguiva ...

Advertising

DiMarzio : #Liga | La partita #CadiceValencia è stata sospesa per diversi minuti dopo l'abbandono del campo da parte di… - SkySport : Cadiz, insulti razzisti a Diakhaby: il Valencia abbandona il campo - MFajriyansyah : RT @DiMarzio: #Liga | La partita #CadiceValencia è stata sospesa per diversi minuti dopo l'abbandono del campo da parte di #Diakhaby https… - juornoit : #juorno #calcio e #razzismo in Spagna - paolochiariello : #juorno #calcio e #razzismo in Spagna -