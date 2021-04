Liga, Elche-Betis Siviglia: le ultime su formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 4 aprile 2021) Domenica pasquale di gioco per le squadre spagnole che sono chiamate a lottare per i propri obiettivi. Elche-Betis Siviglia si svolgerà nella stupenda cornice fornita dal “Manuel Martinez Valero”, con calcio di inizio alle 16.15. Le due formazioni si affronteranno per la 29a giornata di Liga BBVA, col Betis che punta un posto in Europa mentre l’Elche tenta di allungare sulla zona retrocessione. Il momento dell’Elche Elche che non gioca in casa dal 6 marzo quando vinse contro il Siviglia per 2-1. L’ultima sconfitta casalinga risale al 6 febbraio quando il Barcellona espugnò il “Martinez Valero” per 2-0. L’Elche continua a lottare per evitare la retrocessione nonostante abbia vinto solo 2 delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Domenica pasquale di gioco per le squadre spagnole che sono chiamate a lottare per i propri obiettivi.si svolgerà nella stupenda cornice fornita dal “Manuel Martinez Valero”, con calcio di inizio alle 16.15. Le duesi affronteranno per la 29a giornata diBBVA, colche punta un posto in Europa mentre l’tenta di allungare sulla zona retrocessione. Il momento dell’che non gioca in casa dal 6 marzo quando vinse contro ilper 2-1. L’ultima sconfitta casalinga risale al 6 febbraio quando il Barcellona espugnò il “Martinez Valero” per 2-0. L’continua a lottare per evitare la retrocessione nonostante abbia vinto solo 2 delle ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #LIGA #Elche Vs #Betis, partita valida per la 29° giornata della #LIGA. Scopri i nostri pronostici e le probab… - infobetting : Elche-Real Betis (domenica H 16.15): formazioni, quote, pronostici. Sfida tirata al - sportli26181512 : Liga, l'Huesca batte 2-0 il Levante e rientra in corsa per la salvezza: Una doppietta di Rafa Mir regala a Rojo Mar… - FabrizioCossu : @IannielloBruno @Valerio67313912 @81_ugo @TizianoMulier10 Non esprimo più opinioni. Ho detto la mia sull’olandese e… -