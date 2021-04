Liga, Diakhaby lascia il campo per insulti razzisti: sospesa Cadice-Valencia (Di domenica 4 aprile 2021) Increscioso episodio, quello verificatosi durante Cadice-Valencia.Momenti concitati durante la sfida di Liga tra Cadice e Valencia, sospesa al 37° del primo tempo sul risultato di 1-1. Il motivo è da attribuire al battibecco avvenuto in campo tra Diakhaby e il difensore Cala. Il centrale del club spagnolo, furioso per il giallo mostratogli, ha infatti raggiunto l'arbitro spiegandogli di aver ricevuto offese razziste.Offese che lo avrebbero spinto ad abbandonare il campo, poi imitata dai compagni. L'arbitro, dopo l'episodio, ha sospeso momentaneamente la partita. I calciatori del Cadice, dal canto loro, hanno raggiunto gli spogliatoi.Dopo qualche minuto poi la gara è ripresa, con Diakhaby sostituito da ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Increscioso episodio, quello verificatosi durante.Momenti concitati durante la sfida ditraal 37° del primo tempo sul risultato di 1-1. Il motivo è da attribuire al battibecco avvenuto intrae il difensore Cala. Il centrale del club spagnolo, furioso per il giallo mostratogli, ha infatti raggiunto l'arbitro spiegandogli di aver ricevuto offese razziste.Offese che lo avrebbero spinto ad abbandonare il, poi imitata dai compagni. L'arbitro, dopo l'episodio, ha sospeso momentaneamente la partita. I calciatori del, dal canto loro, hanno raggiunto gli spogliatoi.Dopo qualche minuto poi la gara è ripresa, consostituito da ...

