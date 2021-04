Liga, Atletico Madrid-Siviglia: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 4 aprile 2021) Volata scudetto per i padroni di casa. Rafforzamento, forse definitivo, dell’ultima posizione valida per disputare la prossima Champions League per gli ospiti. È un match bellissimo da vivere quello della 29a giornata della Liga spagnola. Al Wanda Metropolitano di Madrid, Diego Simeone ospita Julen Lopetegui in un Atletico Madrid-Siviglia che promette spettacolo. Ecco le ultime dal match. Barcellona e Real Madrid tifano clamorosamente per gli andalusi che andranno a far visita ai madrileni che, attualmente, sono i padroni della Liga. L’Atletico Madrid deve superare la prova Siviglia per mantenere i quattro punti di vantaggio dai catalani secondi in classifica: i Colchoneros, nelle ultime cinque partite, sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Volata scudetto per i padroni di casa. Rafforzamento, forse definitivo, dell’ultima posizione valida per disputare la prossima Champions League per gli ospiti. È un match bellissimo da vivere quello della 29a giornata dellaspagnola. Al Wanda Metropolitano di, Diego Simeone ospita Julen Lopetegui in unche promette spettacolo. Ecco le ultime dal match. Barcellona e Realtifano clamorosamente per gli andalusi che andranno a far visita ai madrileni che, attualmente, sono i padroni della. L’deve superare la provaper mantenere i quattro punti di vantaggio dai catalani secondi in classifica: i Colchoneros, nelle ultime cinque partite, sono ...

