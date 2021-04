Le scarpe di Lil Nas X | il caso delle “Satan shoes” | MSCHF vs Nike

(Di domenica 4 aprile 2021) Dal Paradiso all’Inferno. Dopo le “Jesus”,Product Studio Inc. (brand artistico e provocatorio di Brooklyn) ha realizzato ledi Lil Nas X: le “”. Di cosa parliamo e chi è Lil Nas X? Facciamo un po’ di chiarezza: tale marchio, in collaborazione con il rapper americano Lil Nas X, ha prodotto un paio disulla scia del modello, personalizzandole e rendendole “iche”. Un paio di, in edizione limitata, che hanno creato non poche perplessità, tanto che il colossopiù famosesportive,, ha agito legalmente contro Lil Nas X e. Le “” Quali sono gli elementi ...

Advertising

nobody65530856 : non me ne frega un cazzo le scarpe di lil nas sono una bomba, la gente che crede abbia venduto la sua anima che pro… - davidlightman13 : Lil Nas X 'Satan Shoes': Le scarpe di Satana con una goccia di sangue umano - davidlightman13 : Il significato occulto di 'MONTERO' di Lil Nas X e il simbolismo delle 'scarpe di satana' - infoitcultura : Nike ha vinto la causa sulle 'scarpe sataniche' del rapper Lil Nas X - Bacchi72902129 : Cosa ne pensate delle nuove scarpe Di Lil Nas x -

Ultime Notizie dalla rete : scarpe Lil

In precedenza il "collettivo di arte concettuale" ha creato un lotto di "Jesus", che non ... Il rapper americanoNas X, che ha partecipato al progetto "Satan Shoes" realizzandole e ...Il cantanteNas X , diventato popolare a livello mondiale grazie al tormentone 'Old Town Road', dovrà ... Oltre a riportare la scritta 666, lesataniche nere con dettagli rossi, un pentagramma ...(AGI - Agenzia Italia) L’azienda ha dovuto rispondere alle critiche, assicurando di non essere stata coinvolta né nella progettazione né nella vendita delle scarpe MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" ?Il cantante Lil Nas X aveva messo in vendita un'edizione limitata di Nike Air Max 97 ispirate a Satana, contenenti sangue umano. La Nike, estranea alla produzione, ha intentato causa e le scarpe sono ...