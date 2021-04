Lavoro: la lunga “controriforma” da opporre alle imposizioni euro-liberiste (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr – Il diritto del Lavoro è da molti anni oggetto di riforme ispirate ai principi liberisti contenuti nei trattati europei. Tale tendenza ha preso l’avvio soprattutto a partire dall’Atto Unico europeo del 1986. Quello con il quale si è passati dalla fase del mercato comune al mercato unico. Per proseguire con il Trattato di Maastricht sull’Unione europea del 1992. In ultimo, con il Trattato di Lisbona del 2007.C’è stata una progressiva mercificazione e disumanizzazione del fattore Lavoro. Sancita in linea di principio nei trattati e penetrata negli ordinamenti giuridici nazionali attraverso lo strumento di normazione ordinaria costituito da regolamenti e direttive, soprattutto a seguito del riconoscimento della primazia del diritto comunitario in base alla sentenza Simmenthal (Corte di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr – Il diritto delè da molti anni oggetto di riforme ispirate ai principi liberisti contenuti nei trattatipei. Tale tendenza ha preso l’avvio soprattutto a partire dall’Atto Unicopeo del 1986. Quello con il quale si è passati dalla fase del mercato comune al mercato unico. Per proseguire con il Trattato di Maastricht sull’Unionepea del 1992. In ultimo, con il Trattato di Lisbona del 2007.C’è stata una progressiva mercificazione e disumanizzazione del fattore. Sancita in linea di principio nei trattati e penetrata negli ordinamenti giuridici nazionali attraverso lo strumento di normazione ordinaria costituito da regolamenti e direttive, soprattutto a seguito del riconoscimento della primazia del diritto comunitario in base alla sentenza Simmenthal (Corte di ...

mrtrs77 : RT @FaustoVacca1: ....la lunga fila in #Italia per il pasto di #Pasqua. Un milione di indigenti in più nell’anno del #Covid: Viaggio in Ita… - FaustoVacca1 : ....la lunga fila in #Italia per il pasto di #Pasqua. Un milione di indigenti in più nell’anno del #Covid: Viaggio… - elerub11 : Chi piu' chi meno siamo tutti un po' ammaccati , o peggio. L' ottimismo deve vincere sulla paura, ma la strada e' a… - DallDonatella : Senza reddito, la lunga fila in Italia per il pasto di Pasqua di fronte ad una mensa di Milano . Un milione di ind… - nikizag7 : RT @vivonelkaos: Non spammo dal 2015 link del mio lavoro su Twitter, ma qui c'è una mia lunga chiacchierata con Madame. Se avete piacere, g… -