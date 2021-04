L’Arma dei Carabinieri piange un’altra vittima del Covid

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 4 aprile 2021) Il Comandante Generale Teo Luzi e tuttadeisi stringono compatti intorno alla famiglia dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte di Vermicino (RM) del Reparto Scortedella Banca d’Italia, deceduto in queste ore a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus. Il militare lascia la moglie e due figlie. Entrato nelnel 1990, ha prestato servizio nei primi anni presso la Stazione, prima di Pescorocchiano (RI), poi a quelle di Campana (CS) e di Stilo (RC) e di Gardavalle (CZ), per essere infine trasferito presso il Comandodella Banca d’Italia. Ha dedicato la propria vita al prossimo, al cittadino, a tutti coloro che erano in difficoltà e con profondo senso di ...