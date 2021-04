Lancio di bottiglie incendiarie al centro vaccinale di Brescia | Gelmini | “Spia pericolosa da non sottovalutare”

(Di domenica 4 aprile 2021)– L’atto eversivo di ieri mattina a“è unache non va sottovalutata. I nostri sanitari e coloro che somministrano le dosi devono sentire lo Stato dalla loro parte. Ho sentito il dovere di chiamare il prefetto di, Attilio Viscontim e mi ha assicurato il massimo impegno per rintracciare i responsabili garantendo che ilsarà – anche grazie all’operazione ‘Strade Sicure’ – sorvegliato 24 ore su 24 da militari dell’esercito. Una importante iniziativa, che l’esecutivo condivide e che sarà certamente apprezzata daini”. Lo afferma Mariastella, ministro per le Autonomie. Intanto la Procura diha aperto un’inchiesta affidata al magistrato ...

Il giorno dopo l'attacco incendiario che, con ildi due molotov, ha colpito il centro vaccinale di via Morelli a Brescia, non si fermano le ... "Assurde leincendiarie nell'hub di una ...Ildelle dueincendiarie è avvenuto ieri mattina all'alba , poco prima delle sei, circa un quarto d'ora prima che arrivasse il personale sanitario. L' allarme è stato dato alle 6.15 ...BRESCIA - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (foto), definisce su Facebook un "attacco ignobile" l'episodio avvenuto ieri al centro ...Attilio Fontana Alle 6.15 circa, a Brescia, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via Morelli dove, verosimilmente poco prima, qualcuno ha lanciato una bottiglia incendiaria contro ...