LaLiga | i risultati della ventinovesima giornata | colpo Celta Vigo Pareggia il Betis Atletico sconfitto dal Siviglia

(Di domenica 4 aprile 2021), calendario,e classifica. Il raccontostagione del campionato spagnolo. MADRID (SPAGNA) –: calendario,e classifica. Il racconto del campionato spagnolo che vede il consueto duello tra, Real e Barcellona per il trionfo finale. fonte foto https://www.facebook.com/, iLadi campionato è aperta dalla vittoria in trasferta dell’Huesca sul campo del Levante. Vittoria esterna anche del Villarreal. Il sottomarino giallo batte 3-0 il Granada. Bene anche il Real Madrid che supera 2-0 l’Eibar. Pari a reti bianche tra Osasuna e ...

... in primo piano l'anticipo detra Levante e Huesca mentre in Italia spazio alla Serie B con ... Prima di andare a vedere tutti iin tempo reale del giorno, spazio a chi è già sceso in ...giornata 28 Betis - Levante 2 - 0 70' Fekir, 75' Jimenez Athletic Bilbao - Eibar 1 - 1 9' Berchiche, 17' Kike Garcia Celta Vigo - Real Madrid 1 - 3 20', 30' Benzema, 40' Santi Mina, 90+4' ...Prosegue la Liga con gli incontri della ventinovesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la classifica aggiornata.Il Real, sulla strada del big match col Liverpool, fara' riposare i suoi titolari affrontando l'Eibar. Probabile 12/o successo in 13 gare per il Barca che riceve il Valladolid Il quadro della 29/ma ...