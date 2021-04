La vigilia di Pordenone-Entella | la parole dei mister

(Di domenica 4 aprile 2021) Maurizio Domizzi ha parlato ai microfoni alladi, match valido per la trentaduesima giornata di Serie B 20/21. Il tecnico dei liguri invece non ha rilasciato dichiarazioni. La gara si disputerà domani alle 12,30 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano. Cosa ha detto Maurizio Domizzi? Prima conferenza stampa da allenatore della prima squadra per Domizzi. Il nuovo tecnico delha parlato dell’importante sfida di domani e delle sue emozioni. “Domani proverò una certa emozione? Credo e spero di sì, sono una persona normale, che vuole fare questo lavoro e sono felice di iniziare questa nuova esperienza. Per adesso c’è stato veramente poco tempo ed è stato vissuto da tutti di slancio, di nervi. Facciamo al meglio la partita di domani, poi faremo ulteriori valutazioni. Bisogna ...

Maurizio Domizzi parla alladella sua prima panchina con il: ecco le dichiarazioni del tecnico dei ...- Tremendo schianto in auto sull' autostrada A28 , in direzione Portogruaro uscita- Fiera, alladi Pasqua, alle 20.25 di sabato 3 aprile. Nell'incidente è rimasta gravemente ferita una soldatessa americana di 24 anni, ricoverata in ospedale a Udine. Incidente in ...DOMIZZI PORDENONE ENTELLA – Maurizio Domizzi, nuovo allenatore del Pordenone, ha parlato alla vigilia del suo esordio contro l’Entella. Ecco le sue parole: “Domani proverò una certa emozione? Credo e ...Eppure a Pordenone si sono superati, il patron Mauro Lovisa con suo figlio Matteo. Il punto più basso è questo, per distacco E così hanno deciso di comunicare l’esonero vero le 22,45 di ieri sera ment ...