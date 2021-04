La venticinquesima giornata di basket-serie a

Advertising

basketinside360 : A2 Sud: da stasera il via alla venticinquesima giornata, si comincia da Nico Basket-Selargius -… - legabasketfem : Dal venerdì alla domenica di Pasqua: tutto sulla venticinquesima giornata del Girone Sud di Serie A2, si parte con… - PassioneMessina : Allunga l’ACR, rimonta in modo clamoroso ma spreca la vittoria il FC, perde nettamente la Gelbison. I verdetti dell… - laquila1927fm : ?? | CLASSIFICA La classifica aggiornata dopo la venticinquesima giornata #primacategoria #forzalaquila… -

Ultime Notizie dalla rete : venticinquesima giornata

TIMgate

Mandata in archivio la gara valida per lae penultimanel campionato di Serie A, la Sandro Abate resta quinta in classifica, a quota 38 punti (+3 sugli odierni dirimpettai, ...Avellino . È conto alla rovescia per la gara tra Signor Prestito CMB Matera e Sandro Abate . Il match, valido per lae penultimanel campionato di Serie A , è in programma domani, al PalaSport di Matera , con fischio d'inizio alle 20,30. Gli irpini, dopo il sorpasso in classifica della Syn - ...20.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, match valido per la venticinquesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Penetrazione di Pajola che ...(Sportando) 45-51 2/2 Belinelli. 20.15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, match valido per la venticinquesima giornata del campionato LBA Serie A ...