La peste di Londra | centomila vittime su mezzo milione di abitanti

(Di domenica 4 aprile 2021) Come abbiamo visto anche nei precedenti capitoli, il clima, la circolazione dei venti e delle masse atmosferiche in generale, hanno da sempre contribuito alla diffusione di molte malattie: gli sbalzi fra freddo e caldo e l’umidità favoriscono il proliferare delle malattie e aiutano il diffondersi di infezioni, sia perché aumentano i ritmi di riproduzione dei virus e dei batteri che fanno da veicolo portatore di determinate malattie, sia perché portano a latitudini anche alte le condizioni climatiche ottimali per le infezioni. Anche per ladi, è molto probabile che il clima sia stato una concausa. L’epidemia diche colpì la città inglese nel 1665 ha qualcosa di sconvolgente. Non tanto per l’elevato numero di morti ma soprattutto per l’alto tasso di mortalità: nell’arco di pochi mesi la popolazione della città si ...