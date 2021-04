La Passione al tempo del Covid (Di domenica 4 aprile 2021) di Michelangelo Russo Per il secondo anno consecutivo ci mancheranno le struggenti Via Crucis della tradizione. I flagellanti e gli incappucciati che nei crepuscoli dolorosi del Venerdì Santo, nelle terre del Sud, piangono la morte della carnalità del figlio di Dio, sono il residuo solenne delle sacre rappresentazioni attorno a cui sono salite al cielo le Cattedrali della Cristianità. Sono state, e sono ancora, spettacolo mobile della grandiosità dell’Onnipotente, mentre le cattedrali ne sono la rappresentazione in termini architettonici fissi. Le due rappresentazioni sacre camminano appaiate da sempre. Il Covid ha spezzato, per il momento, questo legame che, con le processioni, porta nella Pasqua il sentore della Primavera, e quindi il messaggio di rinascita del figlio di Dio. Ma, come le sequenze del Papa solitario nel gelo di San Pietro hanno dato al mondo la ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 aprile 2021) di Michelangelo Russo Per il secondo anno consecutivo ci mancheranno le struggenti Via Crucis della tradizione. I flagellanti e gli incappucciati che nei crepuscoli dolorosi del Venerdì Santo, nelle terre del Sud, piangono la morte della carnalità del figlio di Dio, sono il residuo solenne delle sacre rappresentazioni attorno a cui sono salite al cielo le Cattedrali della Cristianità. Sono state, e sono ancora, spettacolo mobile della grandiosità dell’Onnipotente, mentre le cattedrali ne sono la rappresentazione in termini architettonici fissi. Le due rappresentazioni sacre camminano appaiate da sempre. Ilha spezzato, per il momento, questo legame che, con le processioni, porta nella Pasqua il sentore della Primavera, e quindi il messaggio di rinascita del figlio di Dio. Ma, come le sequenze del Papa solitario nel gelo di San Pietro hanno dato al mondo la ...

Advertising

DecibelBellini : Proveranno a dirti che quello in cui credi non vale nulla, che la tua passione è inutile, che stai perdendo tempo.… - Saracha31742298 : @lorepregliasco Chi lo segue da tempo, sa bene che Fedez è un grande appassionato di politica e ne parla con cogniz… - messveneto : Risorgere ogni giorno per sfuggire all’abitudine di questa vita virtuale: Serve riscoprire la bellezza e la forza d… - jererodri2 : RT @effylifestyle: Abbiamo conosciuto un ragazzo forte, tenace, che a costo di danzare ha rinunciato al suo essere campione. Con soli tre a… - Jackie11211688 : RT @vice1959: Ore terribili ho vissuto nella mia Passione, per amore a te, o popolo irriconoscente. In verità ti dico: è giunto ora il tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Passione tempo Renzo Piano: un nuovo umanesimo parta dagli ospedali A suo avviso 'gli ospedali sono luoghi di passione, intesa sia come sofferenza, sia come slancio. ... ma che bellezza e scienza debbano viaggiare unite lo sappiamo da molto tempo. Umberto Veronesi lo ...

Per una Pasqua di risurrezione, il messaggio del vescovo Solo mettendo in pratica queste vie la prossima Pasqua sarà tempo di risurrezione per tutti : e ...di sostenere e accompagnare le scelte e gli impegni di quanti risponderanno con generosità e passione ...

Modena. Una passione senza tempo fa rivivere i libri antichi La Gazzetta di Modena Pasqua con chi vuoi? Le vip scelgono la famiglia Una Pasqua tinta di rosso… come la passione e l’amore che i vip mostrano sui social ... porta ovviamente tanti aspetti negativi), io probabilmente non avrei avuto il tempo per fare questo lavoro, per ...

Coldiretti Umbria: “Bene il regolamento sui cinghiali, ora servono risultati concreti” Vista la gravità della situazione occorre arrivare il più in fretta possibile a quel risultato tangibile che le imprese si aspettano.

A suo avviso 'gli ospedali sono luoghi di, intesa sia come sofferenza, sia come slancio. ... ma che bellezza e scienza debbano viaggiare unite lo sappiamo da molto. Umberto Veronesi lo ...Solo mettendo in pratica queste vie la prossima Pasqua saràdi risurrezione per tutti : e ...di sostenere e accompagnare le scelte e gli impegni di quanti risponderanno con generosità e...Una Pasqua tinta di rosso… come la passione e l’amore che i vip mostrano sui social ... porta ovviamente tanti aspetti negativi), io probabilmente non avrei avuto il tempo per fare questo lavoro, per ...Vista la gravità della situazione occorre arrivare il più in fretta possibile a quel risultato tangibile che le imprese si aspettano.