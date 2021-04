La Pasqua “wilsoniana” di Bergoglio: non c’è risurrezione, nemmeno spirituale, senza l’internazionalismo dei vaccini (Di domenica 4 aprile 2021) La prima Pasqua della Chiesa si svolse in lockdown, nel chiuso del cenacolo. Zona rossa color Pentecoste, aspettando che il vaccino della grazia immunizzasse gli apostoli e desse loro la forza, la scienza e l’incoscienza di sfidare un impero: quello di ieri e quelli prossimi venturi. “Pasqua non è un miraggio, ma un uomo risorto. Cristo non è un personaggio superato”. Ne consegue che agli occhi di Bergoglio le due campagne vaccinali, dell’anima e del corpo, procedono in parallelo e costituiscono segnatamente un test reciproco. Da qui l’urgenza e intransigenza wilsoniana del suo appello: non c’è risurrezione politico – economica, nemmeno spirituale, senza internazionalismo e condivisione dei vaccini. Per paradossale che possa sembrare, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021) La primadella Chiesa si svolse in lockdown, nel chiuso del cenacolo. Zona rossa color Pentecoste, aspettando che il vaccino della grazia immunizzasse gli apostoli e desse loro la forza, la scienza e l’incoscienza di sfidare un impero: quello di ieri e quelli prossimi venturi. “non è un miraggio, ma un uomo risorto. Cristo non è un personaggio superato”. Ne consegue che agli occhi dile due campagne vaccinali, dell’anima e del corpo, procedono in parallelo e costituiscono segnatamente un test reciproco. Da qui l’urgenza e intransigenzadel suo appello: non c’èpolitico – economica,internazionalismo e condivisione dei. Per paradossale che possa sembrare, ...

Advertising

CarmeloMontana2 : RT @HuffPostItalia: La Pasqua “wilsoniana” di Bergoglio: non c’è risurrezione, nemmeno spirituale, senza l’internazionalismo dei vaccini ht… - FiammaFrancesca : RT @HuffPostItalia: La Pasqua “wilsoniana” di Bergoglio: non c’è risurrezione, nemmeno spirituale, senza l’internazionalismo dei vaccini ht… - HuffPostItalia : La Pasqua “wilsoniana” di Bergoglio: non c’è risurrezione, nemmeno spirituale, senza l’internazionalismo dei vaccini -