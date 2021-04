La Pasqua, l’unità della Chiesa e i cristiani perseguitati. Parla Mons. Zuppi (Di domenica 4 aprile 2021) Non praevalebunt. Matteo Zuppi, cardinale, arcivescovo di Bologna, prete di periferia, Parla con voce ferma, serafica. Di fronte alla passione della pandemia, della solitudine, questa Pasqua è un balsamo di speranza, e ci fa riscoprire comunità. Ne ha bisogno anche la Chiesa, ferita da “incomprensibili” divisioni politiche al suo interno. Ne hanno bisogno i cristiani perseguitati nel mondo, che “papa Francesco non abbandonerà”. Cosa significa resurrezione, in questo tempo di prostrazione e dolore? Che tutto questo male, questo dolore, non avrà la meglio. Non è un semplice “andrà tutto bene”. È molto di più: la luce ha vinto sulle tenebre. Nella nostra fragilità e vulnerabilità abbiamo scoperto che tutto questo dolore non può avere l’ultima parola. ... Leggi su formiche (Di domenica 4 aprile 2021) Non praevalebunt. Matteo, cardinale, arcivescovo di Bologna, prete di periferia,con voce ferma, serafica. Di fronte alla passionepandemia,solitudine, questaè un balsamo di speranza, e ci fa riscoprire comunità. Ne ha bisogno anche la, ferita da “incomprensibili” divisioni politiche al suo interno. Ne hanno bisogno inel mondo, che “papa Francesco non abbandonerà”. Cosa significa resurrezione, in questo tempo di prostrazione e dolore? Che tutto questo male, questo dolore, non avrà la meglio. Non è un semplice “andrà tutto bene”. È molto di più: la luce ha vinto sulle tenebre. Nella nostra fragilità e vulnerabilità abbiamo scoperto che tutto questo dolore non può avere l’ultima parola. ...

