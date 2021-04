La Messa di Pasqua con il Vescovo | «La Risurrezione di Cristo non è ritornare ma andare oltre»

Advertising

repubblica : Papa Francesco celebra la messa di Pasqua nella basilica di San Pietro - SkyTG24 : La messa di Pasqua del Papa e la benedizione Urbi et Orbi - repubblica : Dopo otto secoli niente messa di Pasqua nella chiesa simbolo delle Dolomiti: 'Colpa del clima e della tempesta Vaia… - teachmehar : Ecco mio nonno subito a dirmi 'almeno a pasqua potevi andare a messa' - biondoroby : RT @zorogat: La polizia scacciata dal prete durante la messa di Pasqua! Mi sa che mi tocca tornare in chiesa! ?? -

Dopo lain basilica celebrata con una quarantina tra vescovi e cardinali e un centinaio di ... La seconda parte del messaggio diè dedicata ad una panoramica internazionale segnata da ...Papa Francesco è entrato in processione nella Basilica vaticana, dove stamani, nella Domenica di, presiede all'Altare della Cattedra la solenne celebrazione delladel giorno . La liturgia, che si svolge nel rispetto delle restrizioni anti - Covid e con una ristretta partecipazione di ...La Messa di Pasqua e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco: la diretta video ...Nell’ambito delle iniziative messe in campo nel periodo pasquale attraverso la fondazione Roma Cares, il Club ha donato circa 1200 uova di Pasqua a famiglie bisognose, centri anziani, strutture ...