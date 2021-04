La Gran Bretagna ha avuto dieci decessi per Covid nelle ultime 24 ore (Di domenica 4 aprile 2021) dieci morti per Covid nelle ultime 24 ore. Siamo in Gran Bretagna, e questo è il dato più basso dal 14 settembre, giorno in cui i decessi erano stati 9. Molto prima di piombare nella disgrazie di quelle centinaia che ogni giorno hanno perso la vita per il virus che da più di un anno ha stravolta l’esistenza di tutti. La reazione della Gran Bretagna dall’inizio non è stata delle migliori, con Boris Johnson che aveva più volte parlato di un’immunità di gregge (irraggiungibile) e di “abituarsi a perdere i propri cari, amici e famigliari”. Poi numeri altissimi, sia di contagi quotidiani che di morti. Tanto che solamente tre mesi fa in Inghilterra c’erano 60mila nuovi positivi al giorni e mille morti. E ora? Ora invece sembra che tutto ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021)morti per24 ore. Siamo in, e questo è il dato più basso dal 14 settembre, giorno in cui ierano stati 9. Molto prima di piombare nella disgrazie di quelle centinaia che ogni giorno hanno perso la vita per il virus che da più di un anno ha stravolta l’esistenza di tutti. La reazione delladall’inizio non è stata delle migliori, con Boris Johnson che aveva più volte parlato di un’immunità di gregge (irraggiungibile) e di “abituarsi a perdere i propri cari, amici e famigliari”. Poi numeri altissimi, sia di contagi quotidiani che di morti. Tanto che solamente tre mesi fa in Inghilterra c’erano 60mila nuovi positivi al giorni e mille morti. E ora? Ora invece sembra che tutto ...

