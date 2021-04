La Fiorentina ha scelto Gattuso | c’è l’intesa di massima con Ringhio

(Di domenica 4 aprile 2021) Laè concentrata sul finale di stagione, i viola sono reduci dal pareggio nello scontro salvezza contro il Genoa e l’intenzione è quella di raggiungere l’obiettivo già nelle prossime partite. Il rendimento della squadra non è stato all’altezza, in 29 partite ha conquistato 30 punti: si tratta di una media per raggiungere la salvezza all’ultima giornata. La squadra viola ha vinto appena 7 volte, poi 9 pareggi e ben 13 sconfitte. Il presidente Commisso non è sicuramente soddisfatto, l’esonero di Iachini non ha portato gli effetti sperati, Prandelli non ha cambiato passo e poi ha deciso di dimettersi. Adesso è tornato l’ex Palermo che dovrà raggiungere la salvezza.allaFoto di Elisabetta Baracchi / AnsaIachini non ha praticamente chance di essere confermato nella prossima stagione, la ...

Advertising

CalcioWeb : #Gattuso è destinato a diventare il nuovo allenatore della @acffiorentina - Sp_Fiorentina : RT @marcodellolio: LA #FIORENTINA HA SCELTO: GATTUSO! - gizzo97 : RT @marcodellolio: LA #FIORENTINA HA SCELTO: GATTUSO! - ValerioDiStef91 : RT @marcodellolio: LA #FIORENTINA HA SCELTO: GATTUSO! - marcodellolio : LA #FIORENTINA HA SCELTO: GATTUSO! -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina scelto

CalcioWeb

...8 Il secondo quarto si apre con la tripla di Mendico (Laurenziana) che porta la squadra... 5 Partita incandescente punteggio immobile ancora su 56 - 53, le due squadre hannola via ...Il 3 - 5 - 2 per affrontare lavede abbinamenti inediti: Behrami titolare in mezzo al campo eper uscire a pressare gli avversari a inizio possesso quando non riescono gli ...Quaranta minuti in 10, per la Fiorentina un passettino avanti Beppe Iachini riparte ... vada a una serie di movimenti difensivi che Iachini deve aver subito oliato, scegliendo Caceres e Venuti sulle ...Rocco sta per tornare a Firenze: in ballo decisioni importanti, dentro e fuori dal campo. Sarà il tempo delle scelte tecniche per la prossima stagione?