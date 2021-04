La Ducati domina il weekend, poi però vince di nuovo la Yamaha: show di Quartararo (Di domenica 4 aprile 2021) Il sigillo del Diablo regala un’altra gioia alla Yamaha a sette giorni di distanza dalla vittoria di Vinales nel Gran Premio del Qatar. Stessa pista di Losail, cambia solo il nome – GP di Doha – e la moto ufficiale della casa di Iwata che sale sul gradino più alto del podio, vale a dire quella di Fabio Quartararo. Il francese, partito dalla seconda fila, è strepitoso nelle fasi iniziali di una gara molto tirata a portarsi in testa e a incrementare sempre di più il proprio vantaggio, mettendo fine a un digiuno che per alcuni era già diventata una piccola crisi per chi è soltanto al terzo anno nella classe regina e al primo con una scuderia top class. Alla Ducati, che per la seconda volta di fila presentava un proprio pilota in pole position, ancora una volta c’è lo smacco di non replicare in gara quanto di buono fatto in qualifica. E ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Il sigillo del Diablo regala un’altra gioia allaa sette giorni di distanza dalla vittoria di Vinales nel Gran Premio del Qatar. Stessa pista di Losail, cambia solo il nome – GP di Doha – e la moto ufficiale della casa di Iwata che sale sul gradino più alto del podio, vale a dire quella di Fabio. Il francese, partito dalla seconda fila, è strepitoso nelle fasi iniziali di una gara molto tirata a portarsi in testa e a incrementare sempre di più il proprio vantaggio, mettendo fine a un digiuno che per alcuni era già diventata una piccola crisi per chi è soltanto al terzo anno nella classe regina e al primo con una scuderia top class. Alla, che per la seconda volta di fila presentava un proprio pilota in pole position, ancora una volta c’è lo smacco di non replicare in gara quanto di buono fatto in qualifica. E ...

