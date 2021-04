“La cena delle beffe”: il film-scandalo di Alessandro Blasetti è disponibile in dvd (Di domenica 4 aprile 2021) Clara Calamai in “La cena delle beffe” di Alessandro Blasetti. LA cena delle beffeGenere: Dramma storico-eroticoRegia di Alessandro Blasetti. Con Amedeo Nazzari, Osvaldo Valenti, Clara Calamai, Valentina Cortese, Piero Carnabuci, Memo Benassi. In dvd La frase era diventata una specie di immagine di marca: «Chi non beve con me, peste lo colga» voleva dire immediatamente Amedeo Nazzari, almeno per le generazioni meno giovani. Adesso, grazie al bel restauro di una copia conservata alla Cinémathèque Française pubblicata in Italia in dvd da Rhv/Viggo, il film-scandalo di Blasetti torna a essere visibile. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 aprile 2021) Clara Calamai in “La” di. LAGenere: Dramma storico-eroticoRegia di. Con Amedeo Nazzari, Osvaldo Valenti, Clara Calamai, Valentina Cortese, Piero Carnabuci, Memo Benassi. In dvd La frase era diventata una specie di immagine di marca: «Chi non beve con me, peste lo colga» voleva dire immediatamente Amedeo Nazzari, almeno per le generazioni meno giovani. Adesso, grazie al bel restauro di una copia conservata alla Cinémathèque Française pubblicata in Italia in dvd da Rhv/Viggo, ilditorna a essere visibile. Leggi anche ...

