Kosovo, Vjosa Osmani eletta presidente (Di domenica 4 aprile 2021) Vjosa Osmani è la nuova presidente del Kosovo. Attualmente Osmani è il capo del Parlamento ma di fatto esercitava ad interim le funzioni di capo dello Stato, dopo l'arresto del presidente Hashim Thaci, accusato di crimini di guerra. Osmani ha ottenuto 71 voti ed è stata eletta a maggioranza semplice dopo il nulla di fatto nei primi due scrutini. "Congratulazioni a Vjosa Osmani per la sua elezione a presidente del Kosovo. L'Ue continua a supportare il Kosovo nel suo percorso di integrazione nell'Unione europea. Con le nuove istituzioni in atto, il Kosovo può ora concentrarsi fermamente sulle riforme necessarie e sul dialogo agevolato dall'Ue" ha scritto ...

