Katia Ricciarelli: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, dove vive, canzoni, vita privata, vaccino (Di domenica 4 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica di Rai 1 con Domenica In. In collegamento da casa Katia Ricciarelli in attesa di fare il vaccino contro il Covid. Katia Ricciarelli: chi è, età, carriera Katia Ricciarelli, nome d'arte di Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è nata a Rovigo il 18 gennaio 1946. Il soprano è nata in una famiglia non agiata: la madre, infatti, è stata abbandonata dal marito che si è arruolato come volontario nella campagna di Russia. Katia ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e, ha debuttato nel 1969 a Mantova con La bohéme. Si è esibita nei maggiori teatri del mondo e ha affiancato, a partire dagli anni 2000, alla carriera

