Kate Winslet accende il mistero | “4 attori non possono fare coming out”

untilthelastpe1 : Perdonatemi ma Johnny e Penelope ship suprema a livelli di Di Caprio e Kate Winslet ?? #PiratiDeiCaraibi - gxallavichx : Io amo Kate Winslet, ma in Divergent la odio e non poco - erredantes : Leonardo DiCaprio e Kate Winslet che passano il tempo ad odiarsi e a litigare a morte, che meraviglia. - szilviade_ : RT @culturando_it: Sapendo che avrebbero avuto una scena di sesso insieme nel film “Titanic”, Kate Winslet si è spogliata davanti a Leonard… - ARCELIN83908574 : RT @culturando_it: Sapendo che avrebbero avuto una scena di sesso insieme nel film “Titanic”, Kate Winslet si è spogliata davanti a Leonard… -

Movieplayer.it

L'attrice di Titanic si lascia andare in una nuova intervista e può non generare curiosità su alcuni dei suoi colleghi: a Hollywood vari interpreti avrebbero paura di rivelare la verità sulla propria ...ha recentemente confessato di conoscere almeno quattro attori gay molto famosi che non possono fare coming out per paura di una reazione da parte di Hollywood: " Sono letteralmente ...