Juventus, Sportmediaset: sondato più volte Zidane in caso di un esonero di Pirlo (Di domenica 4 aprile 2021) La Juventus vede all’orizzonte la sfida contro il Napoli, ma anche un possibile successore sulla panchina occupata al momento da Andrea Pirlo. Tanti rumors in queste ultime ore vedrebbero l’ex centrocampista di Milan e Juventus lontano dalla panchina della Vecchia Signora in caso di sconfitta contro i partenopei. Al netto della suggestione legata all’eventuale ritorno di Allegri, il primo nome sulla lista di Agnelli rimarrebbe quello di Zinedine Zidane, che a fine stagione probabilmente lascerà il Real Madrid. Il tecnico francese, scrive il portale dell’emittente televisiva, è stato sondato più volte dalla dirigenza bianconera. L’alternativa porterebbe a Simone Inzaghi, che pure nei giorni ha dato rassicurazioni sulla firma del rinnovo del contratto con la Lazio, a ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Lavede all’orizzonte la sfida contro il Napoli, ma anche un possibile successore sulla panchina occupata al momento da Andrea. Tanti rumors in queste ultime ore vedrebbero l’ex centrocampista di Milan elontano dalla panchina della Vecchia Signora indi sconfitta contro i partenopei. Al netto della suggestione legata all’eventuale ritorno di Allegri, il primo nome sulla lista di Agnelli rimarrebbe quello di Zinedine, che a fine stagione probabilmente lascerà il Real Madrid. Il tecnico francese, scrive il portale dell’emittente televisiva, è statopiùdalla dirigenza bianconera. L’alternativa porterebbe a Simone Inzaghi, che pure nei giorni ha dato rassicurazioni sulla firma del rinnovo del contratto con la Lazio, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sportmediaset Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: Napoli decisivo - Doppio piano C'è aria di svolta in casa Juventus dopo il pareggio nel derby contro il Torino acciuffato per i ... come si legge su 'sportmediaset.it', in caso di risultato negativo contro Gattuso per Pirlo ...

Sportmediaset - Esonero Pirlo, con il Napoli diventa decisiva: Agnelli ha visto il Derby a casa con Allegri! Sembra arrivato ormai al capolinea l'avventura di Andrea Pirlo con la Juventus, che si gioca tutto con il Napoli . Come riportato da Sportmediaset , Pirlo è in bilico e rischia l'esonero . Intanto, ...

Torino-Juventus 2-2: gli highlights | Video - Sportmediaset Sport Mediaset Juventus, punizione finita: Dybala, Arthur e McKennie in gruppo Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur si sono allenati regolarmente insieme al resto del gruppo alla Continassa. I tre giocatori della Juventus hanno scontato la 'punizione' per la festa interrotta d ...

Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: Napoli decisivo | Doppio piano Pirlo sembra essere arrivato al capolinea: la Juventus valuta il futuro e la gara con il Napoli è decisiva per il futuro immediato del tecnico ...

