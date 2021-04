Juventus, Pirlo ancora a rischio? I prossimi giorni saranno decisivi (Di domenica 4 aprile 2021) Pirlo a rischio? Quel dettaglio con Tudor e le riflessioni di Agnelli. Le prossime gare saranno decisive per il tecnico La Gazzetta dello Sport parla così del futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus dopo il deludente pari nel derby col Torino. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 «In panchina si è intravisto l’attivismo di Tudor, più del solito al dialogo con Pirlo, ma la Juve ha dato ancora l’impressione di squadra slegata, da psicologo, poco convinta di sé. Andrea Agnelli sicuramente riflette riflesse sulla situazione, sa di aver sbagliato diverse scelte ma capire come cambiare è complesso. I prossimi giorni saranno decisivi per quel quarto posto e per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021)? Quel dettaglio con Tudor e le riflessioni di Agnelli. Le prossime garedecisive per il tecnico La Gazzetta dello Sport parla così del futuro di Andreasulla panchina delladopo il deludente pari nel derby col Torino. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 «In panchina si è intravisto l’attivismo di Tudor, più del solito al dialogo con, ma la Juve ha datol’impressione di squadra slegata, da psicologo, poco convinta di sé. Andrea Agnelli sicuramente riflette riflesse sulla situazione, sa di aver sbagliato diverse scelte ma capire come cambiare è complesso. Iper quel quarto posto e per ...

ZZiliani : #Pirlo insiste sulle difficoltà della #Juventus quando incontra “squadre che si chiudono”. Ma in che film? Il… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Il mio obiettivo è continuare a far bene, e farlo alla Juventus. La squalifica di Buffon? Non c… - juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - junews24com : Kulusevski alla ricerca di se stesso: Pirlo lo difende, tifosi inferociti - - IMjnterista : @bolofficial0377 Paura...la Juventus avrà sicuramente un allenatore comunque migliore di Pirlo. Ci sarà da battagliare -