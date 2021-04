Juventus-Napoli, Koulibaly ci sarà: il giocatore ha voglia di riscatto (Di domenica 4 aprile 2021) La prossima sfida del Napoli sarà contro la Juventus, tra gli azzurri in campo ci sarà anche Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly non era presente in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 4 aprile 2021) La prossima sfida delcontro la, tra gli azzurri in campo cianche Kalidou. Kalidounon era presente in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli Chiellini: "Commettiamo troppi errori" Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini a Dazn ha parlato delle difficoltà bianconere: 'Abbiamo commesso degli ... Dobbiamo analizzare la partita e migliorarci perché altrimenti contro il Napoli non ...

Toromania: rimpianto derby. Consola il 5° posto della Juve: altro che la Superchampions di Agnelli A proposito di Juventus, dopo il 2 - 2 nel derby e le vittorie in contemporanea di Atalanta e Napoli, il pensiero non può che andare anche ad Andrea Agnelli: sogna di stravolgere il calcio europeo ...

La corsa ai posti Champions resta incertissima Dietro all’Inter, ormai lanciata verso la conquista del 19esimo scudetto, ci sono sei squadre che si giocano i restanti tre posti nella prossima Champions League. Una corsa incerta ed emozionante, che ...

