Juventus in crisi, le reazioni del web: da Pirlo all’incubo Europa League [FOTO] (Di domenica 4 aprile 2021) La Juventus deve fare i conti con il peggior momento degli ultimi anni, dentro e fuori dal campo. I problemi economici preoccupano per il futuro, ma anche per il presente non sono rose e fiori. In campionato non ha praticamente più chance di lottare per lo scudetto, nelle ultime due partite sono arrivate prestazioni veramente da dimenticare, la prima contro il Benevento con il tonfo casalingo, il secondo nel derby contro il Torino. Anche in Champions League il percorso è stato da dimenticare, i bianconeri sono stati eliminati da una squadra nettamente inferiore come il Porto. Le prossime partite saranno decisive, a partire dal derby contro il Napoli. Pirlo a rischio esonero, si gioca la panchina contro il Napoli: la Juventus ‘vede’ Allegri, le ipotesi per presente e futuro Le reazioni del web ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 aprile 2021) Ladeve fare i conti con il peggior momento degli ultimi anni, dentro e fuori dal campo. I problemi economici preoccupano per il futuro, ma anche per il presente non sono rose e fiori. In campionato non ha praticamente più chance di lottare per lo scudetto, nelle ultime due partite sono arrivate prestazioni veramente da dimenticare, la prima contro il Benevento con il tonfo casalingo, il secondo nel derby contro il Torino. Anche in Championsil percorso è stato da dimenticare, i bianconeri sono stati eliminati da una squadra nettamente inferiore come il Porto. Le prossime partite saranno decisive, a partire dal derby contro il Napoli.a rischio esonero, si gioca la panchina contro il Napoli: la‘vede’ Allegri, le ipotesi per presente e futuro Ledel web ...

