Juventus | il messaggio per la squadra dopo il pareggio contro il Torino – FOTO

(Di domenica 4 aprile 2021), ildel club allailil. Ecco cosa hanno scritto sui social –Giornoildellanel derby della Moleil. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club bianconero ha voluto scrivere unalla. «Alla prossima partita, combattendo insieme», ha scritto la Vecchia Signora sui social, lasciandosi alle spalle il 2-2 con i granata e proiettando già l’attenzione alla partita di mercoledìil Napoli. Onto the next one, fighting together #FinoAllaFine. pic.twitter.com/XDFCYvaoUJ— ...

Advertising

gilnar76 : #Juventus, il messaggio del club ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Juventus, il messaggio del club alla squadra dopo il pareggio contro il Torino - - infoitsport : Juventus, messaggio di Cuadrado su Instagram: 'Rialziamoci, più uniti che mai' - UgoBaroni : RT @SkySport: Juventus, messaggio di Cuadrado su Instagram: 'Rialziamoci, più uniti che mai' - Fprime86 : RT @SkySport: Juventus, messaggio di Cuadrado su Instagram: 'Rialziamoci, più uniti che mai' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus messaggio

... come, per esempio, lae Alitalia . Ed è per questo che benefit di questo tipo diventano fondamentali. Ma quali sono le novità lo riguardano? Ovviamente l'Inps, attraverso un...... allora vuol dire chi comanda non riesce a far passare il giusto. Non sono un tecnico, ... Lada sempre ha un dna operaio, grintoso, umile, pratico, e da qui non ci si sposta. La ...Robin Gosens ha raccontato a Sport1.de un retroscena che lo riguarda, risalente al 2019: "Ero già d’accordo con lo Schalke 04 per la stagione ...Il 24 del Napoli per l’occasione ha pubblicato un bellissimo messaggio su Instagram ... allenamenti a castel Volturno per preparare la sfida di mercoledì contro la Juventus di Andrea Pirlo. Juventus e ...