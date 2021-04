Juventus, Cristiano Ronaldo può lasciare senza la Champions League (Di domenica 4 aprile 2021) Cristiano Ronaldo via dalla Juve senza Champions: lo scenario. L’addio a quel punto sarebbe probabile Una Juventus senza Champions League nella stagione 2021/22 significherebbe con ogni probabilità dire addio a Cristiano Ronaldo. Tuttosport spiega come un mancato approdo dei bianconeri all’Europa che conta favorirebbe il divorzio dall’astro portoghese. Sia per una questione economica sia per un discorso di ambizioni personali di Ronaldo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Una prospettiva che non farebbe felice nessuna delle due parti visto che sia il club sia CR7 vorrebbero continuare insieme. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021)via dalla Juve: lo scenario. L’addio a quel punto sarebbe probabile Unanella stagione 2021/22 significherebbe con ogni probabilità dire addio a. Tuttosport spiega come un mancato approdo dei bianconeri all’Europa che conta favorirebbe il divorzio dall’astro portoghese. Sia per una questione economica sia per un discorso di ambizioni personali di. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Una prospettiva che non farebbe felice nessuna delle due parti visto che sia il club sia CR7 vorrebbero continuare insieme. Leggi su Calcionews24.com

