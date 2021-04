Juventus | Andrea Agnelli ha seguito il derby contro il Torino con Allegri

(Di domenica 4 aprile 2021) Il presidente dellaavrebbeilil, pareggiato 2-2, in compagni di Massimiliano. È questa l’indiscrezione lanciata da Il Giornale, un’indiscrezione che potrebbe aprire scenari clamorosi per il futuro della panchina bianconera. “Non so quale possa essere il futuro professionale diPirlo ma so che ieri a Forte dei Marmi, Massimilianohain tivvù il, ospite dinella dimora versiliana, sita in via. L’inaveva, forse, contorni nostalgici ma, giunti a questo punto, il presidente della...

Eurosport_IT : Massimiliano Allegri pronto a riprendersi la panchina della Juventus? ???? #Calciomercato | #SerieA | #Juventus |… - Antonio98854326 : La Juventus va venduta: compreso il presidente Andrea Agnelli. - sportface2016 : #Juventus, Andrea #Agnelli avrebbe seguito il derby contro il #Torino con Massimiliano #Allegri - davide_spill : SPOTCALCIO11?: Max e Andrea Agnelli hanno visto insieme il derby ... c è qualcosa dietro? Penso proprio di sì.. V… - Lucia4_Camila : RT @SoyCalcio_: ?? Ayer Andrea Agnelli vio el Torino-Juventus junto a Massimiliano Allegri en Forte dei Marmi. [Il Giornale] -

...pareggia nel derby Nella gara delle ore 18 scendono in campo il Torino contro la,... ma nella ripresa gli uomini diPirlo la riagguantano con un colpo di testa di Ronaldo . L' ...... vicino l'addio alla: ecco il nome votato dagli utenti di Calciomercato.it per la panchina Il pareggio con il Torino mette ancora più nei guai laPirlo. Bianconeri ...La moviola di Torino Juve de La Gazzetta dello Sport: ecco tutti gli episodi dubbi. Ecco la moviola di Torino Juve da parte de La Gazzetta dello Sport. Per il fischietto non c’è nulla, nonostante il c ...4 Panchina in bilico per Andrea Pirlo: l’ennesima delusione della stagione, il pareggio nel derby col Torino, mette sulla graticola il tecnico, chiamato a fare risultato contro il Napoli. La società, ...