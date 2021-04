Juventus: Allegri di nuovo in panchina al posto di Pirlo, indiscrezioni giornalistiche (Di domenica 4 aprile 2021) Il Giornale e Virgilio Sport avanzano un'indiscrezione clamorosa sulle intenzioni in casa Juventus dopo l'evidente flop di Andrea Pirlo, la cui posizione sarebbe ormai in discussione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 aprile 2021) Il Giornale e Virgilio Sport avanzano un'indiscrezione clamorosa sulle intenzioni in casadopo l'evidente flop di Andrea, la cui posizione sarebbe ormai in discussione L'articolo proviene da Firenze Post.

Eurosport_IT : Massimiliano Allegri pronto a riprendersi la panchina della Juventus? ???? #Calciomercato | #SerieA | #Juventus |… - GoalItalia : L’annata più dura per la Juve, Marchisio: “Il calo era iniziato già con Allegri, stagione fallimentare senza Champi… - Vittoriog82 : RT @tutticonvocati: ???@LucianoMoggi: '#Allegri? Sono della teoria che le minestre riscaldate non vanno bene. Detto questo penso che Max pos… - MarzianoAnsioso : RT @tutticonvocati: ???@LucianoMoggi: '#Allegri? Sono della teoria che le minestre riscaldate non vanno bene. Detto questo penso che Max pos… - Frankyno7 : RT @guich76: Gli stessi tifosi che oggi criticano #Agnelli sono gli stessi che criticavano #Allegri. Non bastava più vincere ma ci voleva… -