Juventus, Agnelli ed Allegri hanno visto insieme il derby contro il Torino: Pirlo è già al capolinea? (Di domenica 4 aprile 2021) Continuano a circolare rumors circa il futuro della panchina bianconera.Inter, Sconcerti: "Nerazzurri sfiniti ma continuano ad allungare. Juventus? Ha molti problemi"Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Il Giornale, Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli avrebbero seguito insieme il derby della Mole in cui la formazione di Andrea Pirlo non ha particolarmente brillato, ancora una volta. L'ex tecnico bianconero sarebbe stato infatti ospite del patron della Juventus a Forte dei Marmi. Le voci sul futuro del coach della franchigia torinese non si placano e, di certo, i risultati ottenuti sino ad ora non fanno altro che alimentare dubbi, polemiche e scetticismo circa l'operato di Andrea Pirlo sulla panchina della squadra che domina in Italia da ben ...

