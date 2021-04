Juventus, Agnelli e Allegri hanno visto il derby insieme: la ricostruzione (Di domenica 4 aprile 2021) «Agnelli e Allegri hanno visto il derby insieme»: retroscena Damascelli. I due avrebbero seguito la partita insieme a Forte dei Marmi Spunta un nuovo retroscena contestuale al possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Così scrive Tony Damascelli de Il Giornale: «Non so quale possa essere il futuro professionale di Andrea Pirlo ma so che ieri a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri ha seguito in tivù il derby, ospite di Andrea Agnelli nella dimora versiliana, sita in via Agnelli. L’incontro aveva, forse, contorni nostalgici ma, giunti a questo punto, il presidente della Juventus si sta rendendo conto che, con la mozione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) «il»: retroscena Damascelli. I due avrebbero seguito la partitaa Forte dei Marmi Spunta un nuovo retroscena contestuale al possibile ritorno di Massimilianosulla panchina della. Così scrive Tony Damascelli de Il Giornale: «Non so quale possa essere il futuro professionale di Andrea Pirlo ma so che ieri a Forte dei Marmi, Massimilianoha seguito in tivù il, ospite di Andreanella dimora versiliana, sita in via. L’incontro aveva, forse, contorni nostalgici ma, giunti a questo punto, il presidente dellasi sta rendendo conto che, con la mozione ...

