(Di domenica 4 aprile 2021) Per dirlaPirlo "il derby non può averci lasciato soddisfatti". E al netto delle questioni aperte (prima fra tutte: quando potranno rientrare i tre reprobi dellavietata?), fra i giocatori ...

Advertising

juventusfc : ???? @TorinoFC_1906, focus sui nostri prossimi avversari! ?? - sportli26181512 : Juve sui social: Cuadrado vuole unità, da Shade nuovi inviti alla festa di McKennie...: Juve sui social: Cuadrado v… - misorecordsuk : Juve sui social: Cuadrado vuole unità, da Shade nuovi inviti alla festa di McKennie... #Juve #Juventus - Gazzetta_it : #Juve sui social: #Cuadrado vuole unità, da Shade nuovi inviti alla festa di #McKennie... - Romanistante : @jerryscottismo @strumentiumani @gizzo97 Io vorrei sape se i tifosi di Milan, Juve, Inter sappiano cosa sono gli Xg… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sui

Corriere dello Sport.it

E al netto delle questioni aperte (prima fra tutte: quando potranno rientrare i tre reprobi della festa vietata?), fra i giocatori e i tifosisocial serpeggia il malcontento. Ovviamente più ......divisisocial Fioccano i commenti via twitter: 'Mah, siamo sicuri che la ' colpa ' sia di Ronaldo? O é di quei giocatori che, non accettando offerte di vendita, tengono in 'ostaggio' la? Se ...Alcuni contenuti o funzionalità non sono disponibili a causa delle tue preferenze sui cookies! Questo è accaduto perchè ... contro la terza (Bari) e la quinta (Juve Stabia) contro la quarta (Catanzaro ...Come dichiarato dallo stesso Paratici ieri pomeriggio: "Le valutazioni sui calciatori vengono fatte costantemente". Gli uomini di mercato non si limit ...