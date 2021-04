Juve, Agnelli ieri ha già incontrato Allegri (Di domenica 4 aprile 2021) Massimiliano Allegri a casa di Andrea Agnelli? E’ solo l’ultimo dei rumors che inseguono Andrea Pirlo. Il nome di Massimiliano Allegri come prossimo allenatore della Juventus non è mai stato così forte come questa mattina. Come regalo di Pasqua, i tifosi bianconeri potrebbero trovare un nuovo allenatore. Questa mattina, su Twitter è scoppiato l’hahstag #Allegri. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 aprile 2021) Massimilianoa casa di Andrea? E’ solo l’ultimo dei rumors che inseguono Andrea Pirlo. Il nome di Massimilianocome prossimo allenatore dellantus non è mai stato così forte come questa mattina. Come regalo di Pasqua, i tifosi bianconeri potrebbero trovare un nuovo allenatore. Questa mattina, su Twitter è scoppiato l’hahstag #. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

