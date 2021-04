Justin e Hailey Bieber in visita alla prigione di Stato della California (Di domenica 4 aprile 2021) Che Justin Bieber abbia detto un addio senza rimpianti al suo passato da bad boy lo sapevamo già. Così come siamo consapevoli che grazie alla sua adorata moglie Hailey Bieber, top di fama internazionale, la popstar abbia ritrovato la fede. La coppia dei Bieber è andata in visita alla prigione della contea di Los Angeles. Obiettivo: incontrare un gruppo di detenuti coinvolti in programmi religiosi di redenzione, proposti dalla struttura. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) Che Justin Bieber abbia detto un addio senza rimpianti al suo passato da bad boy lo sapevamo già. Così come siamo consapevoli che grazie alla sua adorata moglie Hailey Bieber, top di fama internazionale, la popstar abbia ritrovato la fede. La coppia dei Bieber è andata in visita alla prigione della contea di Los Angeles. Obiettivo: incontrare un gruppo di detenuti coinvolti in programmi religiosi di redenzione, proposti dalla struttura.

