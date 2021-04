Judo, Italia in testa al medagliere del Grand Slam di Antalya! Spedizione eccellente per gli azzurri (Di domenica 4 aprile 2021) Il Grand Slam di Antalya 2021 è andato definitivamente in archivio con un bilancio oltremodo positivo in chiave azzurra, anche se il percorso verso i Giochi Olimpici di Tokyo non è finito ed entrerà ulteriormente nel vivo nei prossimi due mesi con gli ultimi decisivi eventi di qualificazione. Nel frattempo però la squadra Italiana può ritenersi ampiamente soddisfatta per i risultati ottenuti in Turchia, valevoli per il primo posto nel medagliere per Nazioni della manifestazione al pari del Giappone (presentatosi con cinque atleti ‘olimpici’). Due primi, due terzi, un quinto e due settimi posti rappresentano un bottino di Grande spessore sia come qualità come come profondità, per la formazione tricolore impegnata ad Antalya nel penultimo Grand Slam prima dei Giochi. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Ildi Antalya 2021 è andato definitivamente in archivio con un bilancio oltremodo positivo in chiave azzurra, anche se il percorso verso i Giochi Olimpici di Tokyo non è finito ed entrerà ulteriormente nel vivo nei prossimi due mesi con gli ultimi decisivi eventi di qualificazione. Nel frattempo però la squadrana può ritenersi ampiamente soddisfatta per i risultati ottenuti in Turchia, valevoli per il primo posto nelper Nazioni della manifestazione al pari del Giappone (presentatosi con cinque atleti ‘olimpici’). Due primi, due terzi, un quinto e due settimi posti rappresentano un bottino die spessore sia come qualità come come profondità, per la formazione tricolore impegnata ad Antalya nel penultimoprima dei Giochi. ...

