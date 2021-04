Jared Leto, da Gucci a serial killer: «Ho sfiorato gli abissi» (Di domenica 4 aprile 2021) «Cosa le posso dire? Io e Alessandro Michele (il direttore creativo di Gucci, ndr) siamo come gemelli». Jared Leto sorride. E capirete il perché più avanti. Non è quindi un caso che nel servizio fotografico di W Magazine, periodico che esalta soprattutto i giovani alla moda, l’attore e musicista, 49 anni, indossi una camicia di pizzo macramé bianco e trasparente con pantaloni rosso fuoco rigorosamente Gucci. Leggi anche › Jared Leto è stempiato e invecchiato, irriconoscibile Inquietante in Sparma, Joker, Morbius I capelli sulle spalle sono lunghi, lisci e pettinati, la barba da apostolo. Nella cover di Variety e Hollywood Reporter (riviste specializzate su cinema e Hollywood), ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 aprile 2021) «Cosa le posso dire? Io e Alessandro Michele (il direttore creativo di, ndr) siamo come gemelli».sorride. E capirete il perché più avanti. Non è quindi un caso che nel servizio fotografico di W Magazine, periodico che esalta soprattutto i giovani alla moda, l’attore e musicista, 49 anni, indossi una camicia di pizzo macramé bianco e trasparente con pantaloni rosso fuoco rigorosamente. Leggi anche ›è stempiato e invecchiato, irriconoscibile Inquietante in Sparma, Joker, Morbius I capelli sulle spalle sono lunghi, lisci e pettinati, la barba da apostolo. Nella cover di Variety e Hollywood Reporter (riviste specializzate su cinema e Hollywood), ...

Advertising

giorbiland : Maa la colonna sonora di Suicide Squad? Una bomba. E vogliamo parlare di Margot Robbie e Jared Leto/Harley Quinn e… - sareeire : Per 3 personaggi famosi farei carte false: • Jared Leto • Salmo • Tom Austen E NON ME NE PENTO - GianlucaOdinson : Justice League, Jared Leto sfoggia la felpa 'We live in a society' per una buona causa - IlBecco : #Cinema ??“Fino all’ultimo indizio” è l’ultimo lavoro di John Hancock. Anche se distribuito solo su piattaforme digi… - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Joker: ecco la scena di Jared Leto tagliata da Zack Snyder's Justice League! [VIDEO] - -