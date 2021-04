Jack Miller sopravvive al momento “più spaventoso che abbia mai visto” (Di domenica 4 aprile 2021) Jack Miller è stato salutato l’eroe delle qualifiche MotoGP di Doha dopo che l’australiano è sopravvissuto a quello che un rivale ha definito “il momento più spaventoso che abbia mai visto“. Miller sopravvive a un giro eccezionale. Cosa è successo ieri a Miller? Fabio Quartararo della Yamaha era dietro l’asso della Ducati Miller nelle fasi finali della Q2 quando l’australiano è stato colto in un momento di estremo pericolo alla curva tre. Un momento che è sfuggito alle telecamere. “Penso che sia il momento più spaventoso che abbia mai visto in MotoGP“, ha detto Quartararo. “Quando ho visto che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021)è stato salutato l’eroe delle qualifiche MotoGP di Doha dopo che l’australiano è sopravvissuto a quello che un rivale ha definito “ilpiùchemai“.a un giro eccezionale. Cosa è successo ieri a? Fabio Quartararo della Yamaha era dietro l’asso della Ducatinelle fasi finali della Q2 quando l’australiano è stato colto in undi estremo pericolo alla curva tre. Unche è sfuggito alle telecamere. “Penso che sia ilpiùchemaiin MotoGP“, ha detto Quartararo. “Quando hoche ha ...

