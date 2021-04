Italia-Germania oggi in tv, curling Mondiali Calgary 2021: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 4 aprile 2021) Il programma di Italia-Germania, valevole per i Mondiali maschili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Dopo la sconfitta subita all’extra end contro la Svezia, gli azzurri vogliono rifarsi nel primo incontro della terza giornata alla rassegna iridata. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO L’incontro, previsto oggi domenica 4 aprile alle ore 17, sarà visibile in diretta streaming sul sito ufficiale della federazione internazionale di curling. Sportface.it seguirà l’evento con una cronaca al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Il programma di, valevole per imaschilidiin corso di svolgimento a, in Canada. Dopo la sconfitta subita all’extra end contro la Svezia, gli azzurri vogliono rifarsi nel primo incontro della terza giornata alla rassegna iridata. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO L’incontro, previstodomenica 4 aprile alle ore 17, sarà visibile insul sito ufficiale della federazione internazionale di. Sportface.it seguirà l’evento con una cronaca al termine. SportFace.

