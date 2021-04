Isola dei Famosi 2021 | Vera Gemma scopre che Awed ha chiesto scusa al gruppo e svela cosa ne pensa

(Di domenica 4 aprile 2021) Durante la quinta puntata dell’dei15 i telespettatori hanno assistito alle scuse pubbliche didopo i litigi delle ultime settimane. Il ragazzo è così rientrato a far parte deldei naufraghi e non è stato neanche nominato. Dall’altra parte dell’è venuta a sapere della situazione a Playa Reunion e soprattutto delle scuse di. A rivelarglielo è stata Myrea Stabile che, eliminata nel corso della puntata, ha avuto un’altra chance a Playa Esperanza. Ecco come l’ha presa eha dichiarato.dei: la scoperta diNell’ultima puntata dell’dei ...

Advertising

MediasetPlay : Da Francesco Oppini faccia a faccia con una delle sue amate 'ratte' al delirio di commenti sui social! Rivedi la p… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - zazoomblog : Isola dei famosi 2021 Vera Gemma e le scuse di Awed al gruppo: «Non capisco? è stato minacciato» - #Isola #famosi… - non_si_vince : Per rientrare nei jeans a questo punto mi ci vorrebbe una cosa tipo isola dei famosi. -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

I guariti sono complessivamente 30.168 (+55), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'sono attualmente 12", si legge nel bollettino. Sul territorio,46.978 casi positivi ...I guariti sono complessivamente 30.168 (+55), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'sono attualmente 12. Sul territorio,46.978 casi positivi complessivamente accertati, 11.Niente Isola dei Famosi per Sossio Aruta. L’ex star di Campioni era in lizza per entrare nel cast dell’edizione capitanata da Ilary Blasi. Dopo mesi di indiscrezioni e gossip, però, la presenza del co ...Non pensava ad altro, Elettra Lamborghini dopo la guarigione dal Covid . A cosa? Be', la confessione a Verissimo sabato 3 aprile è ...