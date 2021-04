Isola dei Famosi 2021 | Andrea Cerioli in crisi | le parole di Arianna

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 4 aprile 2021), dopo aver sentito a L’deila sua fidanzataCirrincione, è andato letteralmente inlasciando intendere di voler abbandonare il reality. A distanza di qualche ora, la sua ragazza, accusata dai fan didi non averlo supportato, ha deciso di replicare alle accuse mosse contro di lei. La replica diCirrincione Come dicevamo prima, dopo la puntata de L’deiCirrincione ha così risposto a chi l’ha accusata: “Sapete che non è da me, ma trovo giusto dire duerispetto a ieri… Ringrazio innanzitutto chi come sempre non manca in un messaggio di supporto, siete speciali e vi ringrazio davvero di cuore! Mi ci ...