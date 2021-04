Inghilterra, tornano i tifosi negli stadi: 8000 nella finale di Carabao Cup (Di domenica 4 aprile 2021) L'Inghilterra programma il rientro dei tifosi negli stadi. La data fissata è quella del 17 aprile, quando a Wembley - in occasione delle semifinali di FA Cup - saranno ammesse 4000 persone sugli ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) L'programma il rientro dei. La data fissata è quella del 17 aprile, quando a Wembley - in occasione delle semifinali di FA Cup - saranno ammesse 4000 persone sugli ...

