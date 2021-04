In Veneto 1 563 nuovi casi e 24 morti Aumentano i ricoveri ordinari +29 e diminuiscono le terapie intensive -5

(Di domenica 4 aprile 2021) Calano ida Coronavirus in. Dopo il +1.563 registrato ieri, oggi i contagi sono 1.185. Un dato che porta il totale a 388.786 dall’inizio della pandemia. Sono invece 24 le nuove vittime, contro le 32 di ieri, per un bilancio complessivo di decessi che è arrivato a toccare la soglie dei 10.738. Negli ospedali si registra un aumento dei(+29) nei reparti, che hanno 1.938 pazienti, e una diminuzione (-5) nelle, con 297 posti letto occupati. Leggi anche: Ilverso la zona arancione. Zaia: «Ancora 29ma c’è luce in fondo al tunnel. Oltre 2 mila studenti positivi» La nuova mappa delle regioni dal 7 aprile: Campania,e Trento sperano nella zona ...

EugenioBerto70 : Covid: Veneto, 1.563 nuovi casi e 32 morti da ieri

Di seguito i numeri dei contagi regione per regione - totale dei casi - attualmente positivi - variazione: Lombardia: 748.040 ( 94.125) ( 4.132 ): 387.601 ( 37.503) ( 1.) ...I casi positivi di oggi, regione per regione, sono: Lombardia 4.132;1.; Campania 2.314; Emilia Romagna; Piemonte 2.127; Lazio 1.631; Toscana 1.473; Puglia 2.142; Sicilia 1.014; Friuli ...