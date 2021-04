In Serbia anche stranieri e turisti possono fare il vaccino. E chi lo vuole può scegliere tra 5 diversi sieri (Di domenica 4 aprile 2021) Non è necessario essere residenti e nemmeno possedere un permesso di soggiorno. La Serbia ha infatti deciso di somministrare il vaccino anche a stranieri. Dunque, ai turisti. Per richiederlo basta compilare un questionario sul Portale eGovernment (eUprava), come spiega dettagliatamente il sito dell’ambasciata italiana a Belgrado, che fornisce tutte le informazioni e specifica a uno a uno i passaggi per inoltrare la richiesta, dove verranno richiesti mail e cellulare in modo da essere contattati. La possibilità è stata avviata dall’11 gennaio e consente agli interessati anche di esprimere preferenza per il siero che si vuole: si può infatti scegliere tra Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna, e anche esprimere una scelta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Non è necessario essere residenti e nemmeno possedere un permesso di soggiorno. Laha infatti deciso di somministrare il. Dunque, ai. Per richiederlo basta compilare un questionario sul Portale eGovernment (eUprava), come spiega dettagliatamente il sito dell’ambasciata italiana a Belgrado, che fornisce tutte le informazioni e specifica a uno a uno i passaggi per inoltrare la richiesta, dove verranno richiesti mail e cellulare in modo da essere contattati. La possibilità è stata avviata dall’11 gennaio e consente agli interessatidi esprimere preferenza per il siero che si: si può infattitra Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna, eesprimere una scelta ...

