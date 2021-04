In Iraq è nato un bimbo con tre peni: è il primo caso al mondo (Di domenica 4 aprile 2021) Che sia correlato o meno all'inquinamento globale ancora non ci è ancora dato saperlo. Un caso medico senza precedenti è stato segnalato dai medici di Duhok, in Iraq. Si tratta di un bimbo nato con tre peni, una rarissima malformazione anatomica dei genitali, chiamata trifallia. I genitori lo avevano portato in ospedale per un gonfiore. Quando poi è arrivato i medici hanno notato che il bambino aveva ben due peni in più: uno era lungo due centimetri, posizionato alla radice del pene principale, mentre l’altro era di un centimetro circa, posizionato sotto lo scroto. Il caso è già passato alla storia come il primo e unico caso di trifallia mai certificato. I medici hanno effettuato ... Leggi su sicksadworld (Di domenica 4 aprile 2021) Che sia correlato o meno all'inquinamento globale ancora non ci è ancora dato saperlo. Unmedico senza precedenti è stato segnalato dai medici di Duhok, in. Si tratta di uncon tre, una rarissima malformazione amica dei genitali, chiamata trifallia. I genitori lo avevano portato in ospedale per un gonfiore. Quando poi è arrivato i medici hanno notato che il bambino aveva ben duein più: uno era lungo due centimetri, posizioalla radice del pene principale, mentre l’altro era di un centimetro circa, posiziosotto lo scroto. Ilè già passato alla storia come ile unicodi trifallia mai certificato. I medici hanno effettuato ...

