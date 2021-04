In Iraq è nato un bimbo con tre peni: è il primo caso al mondo (Di domenica 4 aprile 2021) Che sia correlato o meno all'inquinamento globale ancora non ci è ancora dato saperlo. Un caso medico senza precedenti è stato segnalato dai medici di Duhok, in Iraq. Si tratta di un bimbo nato con tre peni, una rarissima malformazione anatomica dei genitali, chiamata trifallia. I genitori lo avevano portato in ospedale per un gonfiore. Quando poi è arrivato i medici hanno notato che il bambino aveva ben due peni in più: uno era lungo due centimetri, posizionato alla radice del pene principale, mentre l’altro era di un centimetro circa, posizionato sotto lo scroto. Il caso, pubblicato tra gli altri anche dal New York Post, è già passato alla storia come il primo e unico caso di ... Leggi su sicksadworld (Di domenica 4 aprile 2021) Che sia correlato o meno all'inquinamento globale ancora non ci è ancora dato saperlo. Unmedico senza precedenti è stato segnalato dai medici di Duhok, in. Si tratta di uncon tre, una rarissima malformazione amica dei genitali, chiamata trifallia. I genitori lo avevano portato in ospedale per un gonfiore. Quando poi è arrivato i medici hanno notato che il bambino aveva ben duein più: uno era lungo due centimetri, posizioalla radice del pene principale, mentre l’altro era di un centimetro circa, posiziosotto lo scroto. Il, pubblicato tra gli altri anche dal New York Post, è già passato alla storia come ile unicodi ...

Bambino con 3 peni, primo caso di trifallia al mondo Un caso unico nella storia della medicina. Un bambino è nato con 3 peni, il primo caso accertato di trifallia. Si è verificato in Iraq, a Duhok. Il dott. Shakir Saleem Jabali, che si è occupato del caso, ha pubblicato un articolo sull'International Journal ...

Iraq: la strategia delle milizie filo-iraniane per cacciare le truppe Nato Il Primato Nazionale Bambino nato con tre peni, è il primo caso di trifallia registrato Un bambino è nato con ben tre peni, una rarissima condizione medica che è definita trifallia e che non è mai stata registrata prima.

Iraq, bimbo nasce con tre peni: è il primo caso al mondo di trifallia in Iraq: si tratta di un bambino nato con tre peni, rarissima malformazione anatomica dei genitali. (L'Occhio) Su altre fonti Uno su cinque-sei milioni di ragazzi nasce con più di un pene, ma questo ...

