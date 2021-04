In Germania situazione critica per il Covid: oltre 4 mila pazienti in terapia intensiva (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo un forte calo delle degenze avvenuto tra febbraio e marzo, per la prima volta, i pazienti in Germania sono tornati ad essere più di 4mila nelle terapie intensive. Lo rende noto l'Associazione ... Leggi su globalist (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo un forte calo delle degenze avvenuto tra febbraio e marzo, per la prima volta, iinsono tornati ad essere più di 4nelle terapie intensive. Lo rende noto l'Associazione ...

In Germania situazione critica per il Covid: oltre 4 mila pazienti in terapia intensiva Dopo un forte calo delle degenze avvenuto tra febbraio e marzo, per la prima volta, i pazienti in Germania sono tornati ad essere più di 4mila nelle terapie intensive. Lo rende noto l'Associazione tedesca di terapia intensiva, che registra oggi 4051 ricoverati in rianimazione, 133 più di ieri. All'...

Commercio cannabis legale, 3 miliardi di fatturato entro 2025 In generale nessuna nazione europea tollera la cannabis legale, ma la situazione potrebbe cambiare ... La Germania e la cannabis La Germania è la nazione dove si consuma il maggior quantitativo di ...

In Germania situazione critica per il Covid: oltre 4 mila pazienti in terapia intensiva Globalist.it Cardinale Brandmuller: «Vogliono il sacerdozio femminile, lo scisma in Germania è già iniziato» «Lo scisma in Germania? Di fatto è già iniziato. Tecnicamente possiamo parlare di scisma quando è in atto un processo che porta a distaccarsi dalla comunione ...

Online il gemellaggio con Weyarn "In attesa degli incontri veri" La pandemia blocca gli spostamenti ma non i contatti. In questa ottica, il comune ha portato on-line il gemellaggio con la cittadina tedesca di Weyarn che quindi prosegue, aspettando che tutto torni a ...

